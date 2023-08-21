Нигматуллин заявил, что «Спартак» разочаровал его в матче с «Зенитом»
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение красно-белых от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.
«Спартак», безусловно, разочаровал. Главная проблема — невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне. И такое ощущение, что они боятся «Зенит» и не верят в себя, победного духа не наблюдается. Мне кажется, Абаскаль намудрил с составом. И у главного тренера общая вина за поражение вместе с игроками", — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».
В пятом туре РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. В последний раз в чемпионате России красно-белые обыгрывали петербургскую команду в сезоне-2017/18.
После пяти матче «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» — шестой (девять очков). Лидирует — «Краснодар» (13 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0