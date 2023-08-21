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Сегодня, 08:52

Нигматуллин заявил, что «Спартак» разочаровал его в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение красно-белых от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.

«Спартак», безусловно, разочаровал. Главная проблема — невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне. И такое ощущение, что они боятся «Зенит» и не верят в себя, победного духа не наблюдается. Мне кажется, Абаскаль намудрил с составом. И у главного тренера общая вина за поражение вместе с игроками", — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».

В пятом туре РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. В последний раз в чемпионате России красно-белые обыгрывали петербургскую команду в сезоне-2017/18.

После пяти матче «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» — шестой (девять очков). Лидирует — «Краснодар» (13 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/21/21111860.shtml?updated
Руслан Нигматуллин
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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