Иванов — об «Урале» на верху таблицы РПЛ: «Радует, что труд всей команды приносит такие плоды»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от выступления команды в новом сезоне.

«Футболисты играют на пределе своих возможностей, а тренерский штаб правильно организует для них тактику и тренировочный процесс. За счет этого такие результаты. Радует, что труд всей команды приносит такие плоды. Разумеется, приятно, что мы находимся вверху турнирной таблицы, но, если честно, не смотрим на нее. Впереди целый сезон. И только в конце сезона будет смысл смотреть в таблицу», — приводит слова Иванова «Известия».

«Урал» после пяти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков. В следующем матче екатеринбуржцы 26 августа встретятся с «Зенитом».