РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Яка Бийол: «ЦСКА нужно выигрывать следующие матчи»

02:20
Теги:

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал разгромную победу над «Ахматом» (3:0) в седьмом туре РПЛ.

— Это очень важная победа для нас, — цитируют «Известия» Бийола. — Отлично, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка. Нужно продолжать в том же духе и выигрывать следующие матчи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ахмат

Дополнительная информация

https://iz.ru/914023/sevastian-terletckii/sygrali-kvintetom-v-turnirnoi-tablitce-rpl-piat-liderov

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир