Яка Бийол: «ЦСКА нужно выигрывать следующие матчи»
02:20
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал разгромную победу над «Ахматом» (3:0) в седьмом туре РПЛ.
— Это очень важная победа для нас, — цитируют «Известия» Бийола. — Отлично, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка. Нужно продолжать в том же духе и выигрывать следующие матчи.
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