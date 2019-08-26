Яка Бийол: «ЦСКА нужно выигрывать следующие матчи»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал разгромную победу над «Ахматом» (3:0) в седьмом туре РПЛ.

— Это очень важная победа для нас, — цитируют «Известия» Бийола. — Отлично, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка. Нужно продолжать в том же духе и выигрывать следующие матчи.

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ЦСКА — Ахмат