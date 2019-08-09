"Я всегда буду болельщиком "Спартака". Луиз Адриану поблагодарил красно-белых

Бывший нападающий "Спартака" Луиз Адриану, ушедший в "Палмейрас", поблагодарил красно-белых и отметил, что он всегда будет поддерживать московский клуб. По словам бразильца, он провел в "Спартаке" незабываемые два года.

- Хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и всех болельщиков, - написал Луиз Адриану в Instagram. - Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моем сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком "Спартака" и никогда не забуду Москву.