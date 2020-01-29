Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал решение продлить контракт с московским клубом. 35-летний голкипер заключил с красно-белыми соглашение до лета 2021 года.

— 35 лет! Новый контракт?! Зачем?! Почему? Этим вопросом за последние пару дней задавались и некоторые журналисты и так назаваемые хейтеры, — написал Ребров в Instagram. — Лакмусовая бумажка для меня то, что мои партнеры, тренерский штаб и руководство единым порывом поддержали это решение.

Итак, я отвечу, зачем.

В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное, чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему свое время. За неполные 9 лет в команде я пережил разное. От третьего вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжелых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России. Для меня этот контракт очередной вызов, чтобы стать сильней самому и помочь быть сильнее молодым партнерам. Но просто стоять рядом и говорить куда бежать и что делать не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок, нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом вверху! И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли. Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад что этот путь продолжается и я сделаю все возможное чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнеров по команде и конечно же болельщиков команды. Спасибо за ваши теплые сообщения, доверие . Мне все это дорого и дает силы работать дальше и идти вперед.

Так что, я вам еще пригожусь.