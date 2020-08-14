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«Я никуда не уйду». Кашшаи ответил на вопрос о желании покинуть Россию

16:34
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи уверен, что сможет помочь развитию российских судей.

«Было ли желание бросить все и покинуть Россию? Нет, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол — это сложный бизнес. Не все довольны решениями арбитров, их много обсуждают и критикуют. Важно много работать, развиваться. Я не собираюсь уходить, уверен, я смогу помочь российским судьям развиваться», — сказал Кашшаи в беседе на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза в начале 2020-го года.

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