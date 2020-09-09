Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о причинах ухода из «Химок». Специалист тренировал подмосковный клуб с апреля 2019 года по 23 января 2020-го.

— Это было вынужденное решение после того, как объявили, что нет задач, нет целей, а команда меняет вектор развития, — сказал Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Это было очень сложное решение для тренерского штаба и футболистов в том числе. Я не умею работать вполсилы. Когда качество игры и результат зависит не от тренера и игроков — это не самая лучшая позиция. Уход из «Химок» — одна сторона медалей.