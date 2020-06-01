«Я был не с вами. Я был с клубом «Локомотив». Обращение Семина к Мещерякову

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, высказался на тему финансирования клуба.

— Как относитесь к постоянному педалированию темы вашего возраста?

— Считаю это неправильным, потому что все зависит от здоровья. И от того, что человек в это время добивается. Все в равных условиях — что молодые, что старые. Суть спорта в том, что ты должен завоевывать титулы здесь и сейчас. Если они есть — возраст значения не имеет. А «Локомотив» с 2016 года завоевал четыре трофея — столько за этот отрезок не взяла больше ни одна команда РПЛ.

Иные руководители моложе меня, но понимание дела у них такое старое, что, кажется, они в прошлом веке заснули и до сих пор не могут проснуться. А, например, великому тренеру Николаю Карполю — 82 года, но он продолжает выигрывать, добывать титулы и работать в «Уралочке». Вот кто молодец, вот кто ломает все эти глупые стереотипы! Зачем его менять?

Кто-то говорит, что Семин не в состоянии дать «Локомотиву» толчок для движения вперед, потому что он старый. Но за три года я не пропустил ни одной тренировки!

— Даже, говорят, с двусторонним воспалением легких во время чемпионского сезона.

— Даже с ним. Не было ни одного случая, чтобы я не отправился на выезд, — в том числе в 20-градусный мороз в Хабаровск. Или чтобы я пропустил поездку в Красноярск, через два дня после которой нужно было лететь в противоположную сторону, в Порту. Чтобы Семин сказал: «Дайте мне маленькую паузу на отдых» — никогда такого не было! Семин проводил абсолютно каждую тренировку на поле со своими помощниками на протяжении этих четырех сезонов.

Поэтому руководители клуба не имеют никакого права что-либо говорить на тему возраста! Или заявлять, как Мещеряков: «Мы благодарны Семину за то, что он в этот период был с нами». Нет! Я был не с вами. Я был с клубом «Локомотив». И с компанией РЖД, перед которой несу ответственность за каждый трансфер.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь