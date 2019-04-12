"Вышел, увидел конфликт". Свидетель драки в кафе - о компании Кокорина и Мамаева

Сегодня Пресненский суд продолжает рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым допросили свидетеля Дмитрия Сорокина, официанта "Кофемании".

- Все знакомы?

- Нет, не все. Крайний справа человек незнаком (Протасовицкий).

- Получается остальные знакомы?

- Да

- Пак, Гайсин и Соловчук вам известны?

- Да

- Кем вы работали 8 октября 2018 года?

- На работу пришел в 8 утра в "Кофеманию". Я проводил компанию за столик. Сейчас не вспомню, во сколько конкретно. Часов в 8-9 утра. Пришла компания, они пришли позже.

- Где вы их разместили?

- От входа самый дальний левый зал.

- Сколько было людей?

- Немного. Столов максимум 10. Это утро выходного дня, если не ошибаюсь. (На самом деле - понедельника. - Прим. "СЭ").

- Они были в алкогольном опьянении?

- Думаю, да. Судя по внешнему виду.

- Запах?

- Я не чувствовал. Просто подумал, что в состоянии алкогольного опьянения.

- Дальше?

- Я работа, оттуда шли шум, крики. Я не наблюдал, просто работал, достаточно активно

- Насколько далеко вы находились?

- Метров 10-15.

- И на этом расстоянии было слышно шум?

- Да. Стало больше людей.

- Что дальше?

- Сначала я туда не пошел, был занят своей работой. Вышел, увидел конфликт. Там уже стоял менеджер. Через мгновение меня попросили пойти за терминалом, чтобы они рассчитались. И зашел в круг этих людей с терминалом. Потом я их рассчитал и ушел. Далее смотрел на них издалека. (Александр Рогулев)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!