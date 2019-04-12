"Вышел, увидел конфликт". Свидетель драки в кафе - о компании Кокорина и Мамаева

Сегодня Пресненский суд продолжает рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым допросили свидетеля Дмитрия Сорокина, официанта "Кофемании".
- Все знакомы?
- Нет, не все. Крайний справа человек незнаком (Протасовицкий).
- Получается остальные знакомы?
- Да
- Пак, Гайсин и Соловчук вам известны?
- Да
- Кем вы работали 8 октября 2018 года?
- На работу пришел в 8 утра в "Кофеманию". Я проводил компанию за столик. Сейчас не вспомню, во сколько конкретно. Часов в 8-9 утра. Пришла компания, они пришли позже.
- Где вы их разместили?
- От входа самый дальний левый зал.
- Сколько было людей?
- Немного. Столов максимум 10. Это утро выходного дня, если не ошибаюсь. (На самом деле - понедельника. - Прим. "СЭ").
- Они были в алкогольном опьянении?
- Думаю, да. Судя по внешнему виду.
- Запах?
- Я не чувствовал. Просто подумал, что в состоянии алкогольного опьянения.
- Дальше?
- Я работа, оттуда шли шум, крики. Я не наблюдал, просто работал, достаточно активно
- Насколько далеко вы находились?
- Метров 10-15.
- И на этом расстоянии было слышно шум?
- Да. Стало больше людей.
- Что дальше?
- Сначала я туда не пошел, был занят своей работой. Вышел, увидел конфликт. Там уже стоял менеджер. Через мгновение меня попросили пойти за терминалом, чтобы они рассчитались. И зашел в круг этих людей с терминалом. Потом я их рассчитал и ушел. Далее смотрел на них издалека. (Александр Рогулев)