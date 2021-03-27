«Спартак» поддержал акцию «Час Земли»
«Спартак» принял участие в акции «Час Земли», сообщает 27 марта официальный сайт клуба.
«Крупнейшая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) в поддержку экологии проходит в России уже в тринадцатый раз и посвящена теме открытости экологической информации, — говорится в заявлении клуба. — 27 марта в 20.30 по местному времени миллионы людей во всех странах выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.
Чтобы выразить свое неравнодушие к будущему планеты, футбольный клуб «Спартак-Москва», стадион «Открытие Банк Арена» и Фонд «Спартак — детям» обновили аватарки и обложки групп в соцсетях и выключили освещение на домашнем стадионе красно-белых с 20.30 до 21.30.
Наша команда также записала видеообращение к болельщикам, в котором призвала помочь планете, соблюдая несложные правила каждый день. Откройтесь в «Час Земли»!»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-27-spartak_po_traditsii_podderzhal_aktsiyu_chas_zemli/
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