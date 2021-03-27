«Спартак» поддержал акцию «Час Земли»

«Спартак» принял участие в акции «Час Земли», сообщает 27 марта официальный сайт клуба.

«Крупнейшая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) в поддержку экологии проходит в России уже в тринадцатый раз и посвящена теме открытости экологической информации, — говорится в заявлении клуба. — 27 марта в 20.30 по местному времени миллионы людей во всех странах выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

Чтобы выразить свое неравнодушие к будущему планеты, футбольный клуб «Спартак-Москва», стадион «Открытие Банк Арена» и Фонд «Спартак — детям» обновили аватарки и обложки групп в соцсетях и выключили освещение на домашнем стадионе красно-белых с 20.30 до 21.30.

Наша команда также записала видеообращение к болельщикам, в котором призвала помочь планете, соблюдая несложные правила каждый день. Откройтесь в «Час Земли»!»