Ари хочет снять собственный фильм про Россию для Netflix

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и сборной России Ари признался, что хотел бы снять фильм про Россию.

«Я люблю свой город и свою страну, но чувства, что я русский, никуда не делись и не денутся. У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские — очень жесткие и холодные люди. Своим примером показываю им, что это стереотипы. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью. Скажу больше, я хотел бы снять собственный фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете», — приводит слова Ари Sport24.

Ари получил гражданство России в 2018 году и провел 2 матча за национальную сборную. На данный момент 36-летний футболист выступает за «Атлетико Сеаренсе» в третьем бразильском дивизионе.