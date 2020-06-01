Вячеслав Малафеев: «Трансфер Мостового у «Химок» выкупили его агенты»

Экс-заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как в команде появился полузащитник Андрей Мостовой.

— Кто перешел в «Зенит» по вашей инициативе?

— Мостовой. Договорились так — не мы выкупаем трансфер Андрея у «Химок», это делают его агенты. Дальше, чтобы снизить риски, заключаем контракт на четыре месяца.

— Неужели агентов это устроило?

— Сказал им: «Если парень проявит себя в «Зените-2», дадим достойную зарплату». Мостовой отыграл здорово, подписал многолетний контракт и отправился на правах аренды в «Сочи» набираться опыта. Уверен, «Зениту» он еще пригодится. По своему потенциалу Мостовой — игрок сборной. (Александр Кружков)