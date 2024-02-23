В «Урале» рассказали о сроке контракта Ионова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» подписание контракта с бывшим полузащитником сборной России Алексеем Ионовым.

Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Подписан контракт до конца сезона. Потом посмотрим, что будет дальше. Контракт по системе 0,5+1? Так и будет, если все сложится. Если у Алексея будет игровая практика. Так же игрок посмотрит, как ему в нашем коллективе. А затем решим, что будет дальше», — сказал Иванов «СЭ».

Ионов провел первую половину сезона-2023/24 в «Ростове». Его контракт с ростовчанами был расторгнут в декабре. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 14 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

До этого Ионов выступал за «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Анжи», «Кубань» и «Зенит». На его счету 4 гола в 39 матчах за сборную России.