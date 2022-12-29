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Сегодня, 15:50

Баранник считает, что «Зенит» не ищет талантливых российских игроков

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о селекции клуба в случае возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Зачем «Зениту» такое количество легионеров, если РФС перейдет в Азию? Зачем мы сейчас будем говорить, нужны ли легионеры, когда еще решение не принято? Заранее собрать российских талантливых игроков? Тогда можно сказать, что нас вернут обратно в Европу и нужно купить еще 10 легионеров, чтобы выступать в еврокубках. 90 процентов клубов взяли направление на российских игроков, пытаются найти талантливых ребят. «Локомотив» уже давно в этом направлении работает, у них хороший симбиоз русских и иностранных футболистов. «Зенит» не входит в эти 90 процентов? А вот отгадайте, если у них самое большое количество легионеров, поэтому ответ на поверхности», — приводит слова Баранника Legalbet.

В текущей заявке «Зенита» на сезон находятся 10 футболистов, считающихся легионерами.

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://legalbet.ru/news/barannik-zayavil-chto-zenit-ne-vhodit-v-chislo-komand/
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Краснодар

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