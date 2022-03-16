Колосков о словах Слуцкого: «У тренера должно быть право выразить свое несогласие с решением судьи»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о высказывании Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

«Кто не был тренером, тот не поймет тех эмоций, которые он испытывает, когда на поле происходит несправедливость. Как правило, она исходит от судьи. Никто не говорит о том, что он ангажирован, просто неквалифицированный арбитр. У тренера есть право высказаться, потому что в регламентах ничего не написано о том, что нельзя ничего говорить. Он должен защищаться легальными средствами. Люди в ЭСК дадут правильную оценку Мешкову за тот матч», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что после матча «Рубин» — «Ростов», который состоялся 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Сегодня, 16 марта, «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство Мешкова в матче против «Ростова».