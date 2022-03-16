КДК РФС рассмотрит оскорбление со стороны человека в атрибутике «Рубина» в адрес арбитра матча с «Ростовом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассмотрит оскорбление со стороны человека в атрибутике «Рубина» в адрес арбитра встречи 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Один вопрос по матчу «Рубин» — «Ростов» мы перенесли на следующее заседание. После матча в подтрибунном помещении физическое лицо в футбольной атрибутике «Рубин» нецензурно оскорблял помощника главного арбитра. Это лицо было в атрибутике «Рубина», но оно не было идентифицировано.

Сегодня на собрании присутствовал руководитель по безопасности «Рубина». Мы вчера запросили видеозапись с камеры наблюдения в подтрибунном помещении. На сегодняшний день эта запись не была готова, поэтому мы попросили «Рубин» представить в КДК соответствующую видеозапись, а также представить письменное объяснение с идентификацией лица, которое совершил данное дисциплинарное нарушение. К этому вопросу мы вернёмся на следующем заседании", — сказал Григорьянц.