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КДК РФС рассмотрит оскорбление со стороны человека в атрибутике «Рубина» в адрес арбитра матча с «Ростовом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассмотрит оскорбление со стороны человека в атрибутике «Рубина» в адрес арбитра встречи 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Один вопрос по матчу «Рубин» — «Ростов» мы перенесли на следующее заседание. После матча в подтрибунном помещении физическое лицо в футбольной атрибутике «Рубин» нецензурно оскорблял помощника главного арбитра. Это лицо было в атрибутике «Рубина», но оно не было идентифицировано.

Сегодня на собрании присутствовал руководитель по безопасности «Рубина». Мы вчера запросили видеозапись с камеры наблюдения в подтрибунном помещении. На сегодняшний день эта запись не была готова, поэтому мы попросили «Рубин» представить в КДК соответствующую видеозапись, а также представить письменное объяснение с идентификацией лица, которое совершил данное дисциплинарное нарушение. К этому вопросу мы вернёмся на следующем заседании", — сказал Григорьянц.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
КДК
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

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Зенит

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Ростов

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Краснодар

 6
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Артем Дзюба

Зенит

 6
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Спартак

 12 1 3
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