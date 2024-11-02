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Сегодня, 17:45

Колосков: «Не такой противник комментаторов, как Карпин, но они мешают смотреть футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о критике главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в адрес футбольных комментаторов.

Наставник национальной команды признался, что его раздражают оценочные суждения комментаторов на телевидении.

«Когда сидишь на стадионе, тебе комментатор не мешает. Я может быть не полностью согласен с Валерием Карпиным в такой жесткой оценке, но порой, действительно, они увлекаются. Тем более, что сейчас бывает вдвоем комментируют и начинают увлекаться спорами между собой, беседами. Начинают щеголять своей эрудицией, осведомленностью и забывают, что игра идет. Если опоздал на пять минут и включил телевизор, тебе и счет не подскажут. А уж когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов, это вообще невозможно.

Я не такой противник комментаторов, как Карпин. Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всем, кроме того, что на поле происходит. Я все-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов. У меня какой-то свой вкус и взгляд. Может быть сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

2 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Вячеслав Колосков
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 - : -
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