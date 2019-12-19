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Вячеслав Караваев: «Если в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать?»

20:08
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, почему молодые российские игроки не уезжают в Европу.

— Может быть, не у всех есть возможность уехать, что-то останавливает, — цитирует Караваева GQ. — Не факт, что ты будешь там играть. Да, у меня все получилось. Но сомнения всегда есть, и это нормально. Понятное дело, если кто-то не играет здесь, я бы рекомендовал, конечно, в аренду уехать. В ту же Чехию, Голландию. Но если у кого-то в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать? Можно поиграть сначала в России, а потом перейти в топ-чемпионат, как это сделал Александр Головин.

Дополнительная информация

https://www.gq.ru/success/vyacheslav-karavaev-interview

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