Вячеслав Караваев: «Был пендель от Дзюбы. Обещанный, коронный».

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев на своей презентации рассказал о первых днях в команде.

— Как прошел традиционный «тоннель» для новичков?

— Был пендель от Дзюбы. Обещанный, коронный.

— Как себя чувствуете? Будете ли играть с «Арсеналом»?

— Пока тяжело сказать, но чувствую себя отлично. Готов на сто процентов, буду помогать команде

— Вы не опустили руки после того, как не смогли попасть в основу российского клуба?

— Не опустил руки. «Зенит» — это топ-клуб. Для меня это шаг вперед, большой вызов. Нам нельзя опускать руки, надо только работать. (Гоша Чернов)

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