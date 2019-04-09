Вячеслав Фетисов про Кокорина и Мамаева: "Это их беда, что мы их такими сделали"

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов на форуме "Арктика – территория диалога" прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые пребывают в СИЗО с 11 октября 2018 года.

– Ситуация очень непростая... Может быть, это хорошо, что так произошло для них. Могло быть и хуже, если рассуждать философски. А с другой стороны, я в одном из своих интервью на этот вопрос ответил таким образом, что, скорее всего, это не их вина, а их беда, что мы их такими сделали. Что они ничего другого не знают, – приводит слова Фетисова "РИА Новости".

Ранее стало известно, что по решению Пресненского суда Москвы Кокорин и Мамаев останутся за решеткой до 25 сентября 2019 года.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!