Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

Овечкин отметился забитым голом на 11-й минуте встречи с передачи Федора Смолова.

«Видел гол Овечкина за «Динамо» — Саша молодец, все красиво сделал. Честно говоря, я его отговаривал от этого матча, говорил, чтобы был повнимательнее, потому что можно получить травму. В футболе работают совершенно другие виды мышц, там абсолютно другая нагрузка. Но он со всем справился, отлично все сделал и, слава Богу, без травм.

Его игра за футбольное «Динамо» — это настоящее событие в плане того, что он показал пример разносторонне развитого спортсмена. Мы в свое время умели играть во все игры без исключения, Овечкин — «уходящий» пример такого хоккеиста. Сегодняшняя ранняя специализация юных хоккеистов не позволяет им получать радость от других видов спорта.

Овечкин показал пример для всех, кто сейчас загоняет детей с раннего возраста в хоккей, заставляет тренироваться по семь дней в неделю и не дает возможности им разностороннее развиваться. Потом их выкидывают из спорта в 12 лет, и они никому не нужны. Так быть не должно, это надо менять обязательно и как можно быстрее", — сказал Фетисов в Sport24.

Ранее Овечкин поблагодарил «Динамо» за то, что они осуществили его мечту сыграть за футбольный клуб.