Фетисов: «Игра Овечкина за футбольное «Динамо» — это настоящее событие»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».
Овечкин отметился забитым голом на 11-й минуте встречи с передачи Федора Смолова.
«Видел гол Овечкина за «Динамо» — Саша молодец, все красиво сделал. Честно говоря, я его отговаривал от этого матча, говорил, чтобы был повнимательнее, потому что можно получить травму. В футболе работают совершенно другие виды мышц, там абсолютно другая нагрузка. Но он со всем справился, отлично все сделал и, слава Богу, без травм.
Его игра за футбольное «Динамо» — это настоящее событие в плане того, что он показал пример разносторонне развитого спортсмена. Мы в свое время умели играть во все игры без исключения, Овечкин — «уходящий» пример такого хоккеиста. Сегодняшняя ранняя специализация юных хоккеистов не позволяет им получать радость от других видов спорта.
Овечкин показал пример для всех, кто сейчас загоняет детей с раннего возраста в хоккей, заставляет тренироваться по семь дней в неделю и не дает возможности им разностороннее развиваться. Потом их выкидывают из спорта в 12 лет, и они никому не нужны. Так быть не должно, это надо менять обязательно и как можно быстрее", — сказал Фетисов в Sport24.
Ранее Овечкин поблагодарил «Динамо» за то, что они осуществили его мечту сыграть за футбольный клуб.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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