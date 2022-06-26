Агент защитника Лаксальта заявил, что футболист останется в «Динамо»

Агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски рассказал о будущем своего клиента.

«Отсутствие Диего на вчерашнем товарищеском матче никак не связано с его желанием куда-то уйти. Он просто восстанавливается от травмы и пока не готов играть.

Что касается нового решения ФИФА, оно не влияет на Диего. Он останется в «Динамо» на следующий сезон», — сказал Красоуски Sport24.

В этом сезоне 29-летний уругваец провел за «Динамо» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФИФА 21 июня объявила, что иностранные игроки и тренеры могут продлить приостановку контрактов с российскими клубами до июня 2023 года. Российский футбольный союз (РФС) выразил несогласие с этим решением и заявил, что оно не должно распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля.