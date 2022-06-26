«Локомотив» одержал победу над «Велесом» в товарищеском матче

«Локомотив» 26 июня переиграл «Велес» в товарищеском матче. Московский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1.

Во втором тайме в составе красно-зеленых голами отметились Вадим Раков и Лукас Фассон.

В истории противостояния двух команд игра стала первой — ранее соперники еще ни разу не встречались между собой.

Отметим, что ранее «Велес» в товарищеском матче обыграл другой московский клуб — ЦСКА — со счетом 2:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Велес» — 2:1 (0:1)

Голы: Саркисян, 1 (0:1). Раков, 50 (1:1). Фассон, 78 (2:1).

«Локомотив»: Худяков (Гильерме, 46), Живоглядов (Фассон, 46), Едвай (Миранчук, 46), Ненахов (Баринов, 46), Мампасси (Тикнизян, 46), Куликов (Марадишвили, 46), Петров (Погостнов, 46), Бабкин (Карпукас, 46), Попов (Камано, 46), Изидор (Керк, 46), Раконьяц (Раков, 46).

«Велес» (стартовый состав): Косаревский, Макеев, Стаменкович, Бокоев, Прищепа, Киселев, Кабахидзе, Баранов, Логуа, Кертанов, Саркисян.

26 июня. Москва. Стадион «РЖД Арена».