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Чанов: «Николич по крайней мере наведет порядок в обороне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Марко Николич знает российский футбол и достаточно успешно поработал в «Локомотиве». Скажу больше, я общался с ребятами, которые выступали за железнодорожников под его руководством. Обычно игроки, когда не выходят на поле, отзываются о наставнике негативно. Но тут, напротив, шли исключительно положительные отзывы. Все называли его тренировочный процесс интересным. Сейчас некоторые будут опасаться излишне закрытой игры. Но, во-первых, специалисты по ходу карьеры меняются и переосмысливают свой подход. Надеюсь, «автобус» парковать он не будет. Во-вторых, серб по крайней мере наведет порядок в обороне. А то сколько можно пропускать в компенсированное время?! Если бы не эти голы, могли бороться за медали, а не занимать шестое место», — приводит RT слова Чанова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1323721-chanov-nikolich-cska-oborona
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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