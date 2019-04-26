Информация о том, что банк ВТБ заплатит ВФСО "Динамо" 10 миллиардов рублей за контроль над ФК "Динамо", не соответствует действительности. Об этом "СЭ" сообщил руководитель пресс-службы ВТБ Вадим Суховерхов.

Ранее сведения о том, что возвращение футбольного клуба под свой контроль обойдется банку в 10 миллиардов рублей, распространил телеграм-канал Sport_inside.

– Это категорически неверная информация. Сумма сделки, включая погашение долгов предыдущего владельца клуба, существенно ниже, – сказал Суховерхов.

14 февраля этого года было объявлено, что президиум ЦС "Динамо" одобрил передачу банку ВТБ 99,99 процента акций ФК "Динамо" за символический рубль. (Илья Андреев)

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