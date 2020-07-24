«Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за «Краснодар». Крицюк попрощался с болельщиками

Вратарь Станислав Крицюк попрощался с болельщиками «Краснодара». Голкипер разорвал контракт с клубом по обоюдному решению.

— Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, пожелания и такую теплую реакцию, — написал Крицюк. — Это многого стоит. Мне было очень приятно читать ваши сторис, сообщения и комментарии. Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за свой клуб. «Краснодару» очень нужна ваша поддержка.

Крицюк играл за «быков» с 2016 года. В общей сложности вратарь провел 72 матча за команду, в 33 играх отстоял на ноль. В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.