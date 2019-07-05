"Всегда мечтал играть в большом европейском клубе". Зе Луиш - о переходе в "Порту"

Нападающий Зе Луиш прокомментировал свой переход в "Порту". Ранее стало известно, что соглашение с 28-летним форвардом будет подписано на 4 года – до 30 июня 2023 года.

– Это же просто мечта: всегда мечтал играть в большом европейском клубе, – приводит пресс-служба клуба слова Зе Луиша.

По информации "СЭ", Зе Луиша в португальском клубе составит около 2 миллионов евро. Это будет меньше, чем в "Спартаке" – у красно-белых его годовой доход составлял 2,5 миллиона евро с учетом премий за достижения.

Зе Луиш перешел в "Спартак" в июле 2015-го из "Браги" за 6,5 миллионов евро. В сезоне-2018/19 Зе Луиш провел 36 матчей за "Спартак", забил 14 голов и сделал 4 передачи во всех турнирах.

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша