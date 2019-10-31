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Все тайное становится явным. Кто умеет читать по губам?

21:27
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В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Зенит» с крупным счетом победил «Томь». Twitter команды из Санкт-Петербурга опубликовал видео, на котором защитник «Зенита» Бранислав Иванович что-то эмоционально объяснял партнерам, сидящим на скамейке.

Позже серб заметил, что их беседу показывали на табло стадиона.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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