Чемпионат России, 25-й тур: расписание и трансляции всех матчей
25-й тур Тинькофф-Чемпионата России.
30 июня, вторник
«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (0:1)
Голы: Радонич, 14 (0:1). Ал.Миранчук, 90+5 (1:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме (Коченков, 33), Игнатьев, Чорлука, Кверквелия (Живоглядов, 69), Идову, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Баринов, Жемалетдинов (Ант.Миранчук, 57), Эдер.
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Бурлак (Хади, 57), Полуяхтов, Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Кабутов, Тимофеев, Глушенков (Терехов, 90+2), Попович (Антон, 46), Радонич (Зиньковский, 46).
Предупреждения: Тимофеев, 10. Игнатьев, 27. Полуяхтов, 33. Кабутов, 45+2. Чорлука, 48. Гацкан, 51. Хади, 71. Идову, 75. Фролов, 81. Эдер, 87.
Удаления: Игнатьев, 50. Хади, 73.
Судьи: Сухой (Люберцы). Демешко (Химки), Богданов (Верея).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).
30 июня. Москва. Стадион «РЖД Арена»
ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Влашич, 27 (1:0). Влашич, 90+6 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Сигурдссон, 81), Влашич, Щенников (Васин, 90+2), Чалов (Бистрович, 70).
«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Зобнин, Умяров, Бакаев (Маркитесов, 90+2), Айртон, Соболев, Понсе (Мирзов, 81).
Предупреждения: Маслов, 22. Жиго, 37. Чалов, 41. Кучаев, 43. Набабкин, 51. Джикия, 55. Бистрович, 74. Мариу Фернандес, 85.
Удаление: Зобнин, 77 (удар соперника).
Судьи: Еськов (Москва). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).
ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).
30 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»
1 июля, среда
«Уфа» — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 15.00
«Оренбург» — «Урал» (Екатеринбург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч Премьер — 15.00
«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.30
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат»
Видеотрансляция игры на сайте Матч Премьер — 17.30
«Ростов» — «Краснодар»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
«Сочи» — «Динамо» (Москва)
Видеотрансляция игры на сайте Матч Премьер — 20.00