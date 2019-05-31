Все клубы отметили только Азмуна

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла и опередил ближайшего преследователя Сердара Азмуна на 58 очков.

Тем не менее, иранец оказался единственным футболистом, получившим голоса от представителей всех 16 клубов. Выше всего его оценили "Рубин" (24 балла) и "Ростов" (13), ниже всего "Арсенал" и ЦСКА (по одному).

​Дзюба - лучший по версии футболистов! //

Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае