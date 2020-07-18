В субботу Олег Корнаухов провел лекцию для студентов бизнес-школы RMA и ответил на вопросы, касающиеся академии красно-синих.

— Почему именно в ЦСКА за основную команду выступает больше всего воспитанников? В чем секрет?

— Если быть объективным, то это в первую очередь работа школы, которая стремится доводить футболистов до стартового состава ЦСКА. Дальше идет молодежная команда — это еще одна ступенька к команде. Затем тренерский штаб смотрит на квалификацию футболиста и думает, что с ним делать. Для нашей школы это здорово, мы идем в правильном направлении, но надо делать все еще лучше. В сегодняшней ситуации все футбольные клубы хотят делать ставку на своих воспитанников.

— Рассматривает ли вы игроков, выступающих на студенческом или любительском уровнях, то есть не находящихся в профессиональных клубах?

— Нет, потому что у них нет школьной подготовки. Они играют, по сути, в дворовый футбол. Если мы говорим о студентах, то они уже переросли школу. Это уже другой уровень. Что касается коммерческих команд, то мы смотрим их игры, потому что у нас есть такие команды. Например, ЦСКА-2. Но это все касается маленьких ребят. А на старших уже просто нет времени.

— Как в академии ЦСКА организован процесс восстановления игроков после травм и их возвращения на футбольное поле?

— Конечно же, если игрок получает травму, то все ложится на плечи школьной медицинской службы. Если требуется операции, что бывает редко, то все это делается и весь контроль над восстановлением лежит на главном враче нашей академии. Здоровье — это самое главное. Поэтому мы ведем различные профилактические работы. А после травмы за восстановлением игрока тщательно следят тренеры и медицинский персонал. (Максим Никаноров)