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Все билеты на матч ЦСКА — «Динамо» проданы

16:45
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ЦСКА на официальном сайте сообщил, что реализовал все билеты на матч 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет 18 октября.

Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча работать не будут.

Армейцы с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Динамо» с 17 очками — на шестой строчке.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vse-bilety-na-match-pfk-cska-dinamo-prodany/

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