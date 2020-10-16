Все билеты на матч ЦСКА — «Динамо» проданы
ЦСКА на официальном сайте сообщил, что реализовал все билеты на матч 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет 18 октября.
Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча работать не будут.
Армейцы с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Динамо» с 17 очками — на шестой строчке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vse-bilety-na-match-pfk-cska-dinamo-prodany/