Вратарь «Уфы» требует у Савина ответить за свои слова
15 августа 2019, 13:10
Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал Евгения Савина исполнить обещание. Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне ведущий шоу на YouTube пообещал приехать на игру уфимцев, если Чернов примет участие в игре первого тура РПЛ против «Урала». Голкипер провел на поле все 90 минут, уфимцы уступили 2:3.
«Жека Савин, я тебя не понял вообще. Уже месяц прошел! Я вышел с «Уралом». Пацан сказал — пацан сделал. Давай, я тебя жду», — сказал Чернов в видеообращении, опубликованном в Twitter «Уфы».
Алексей Чернов призывает ответить за свои слова Евгения Савин. Жека, ну как так? Леха ждет! pic.twitter.com/dlXGTkEw0J— ФК УФА (@UfaFc) August 15, 2019