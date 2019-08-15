Вратарь «Уфы» требует у Савина ответить за свои слова

Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал Евгения Савина исполнить обещание. Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне ведущий шоу на YouTube пообещал приехать на игру уфимцев, если Чернов примет участие в игре первого тура РПЛ против «Урала». Голкипер провел на поле все 90 минут, уфимцы уступили 2:3.

«Жека Савин, я тебя не понял вообще. Уже месяц прошел! Я вышел с «Уралом». Пацан сказал — пацан сделал. Давай, я тебя жду», — сказал Чернов в видеообращении, опубликованном в Twitter «Уфы».