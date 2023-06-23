Вратарь «Спартака» Шитов поедет на просмотр в «Пари НН»

Вратарь «Спартака» Антон Шитов отправится на просмотр в «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

23-летний голкипер выступал в системе «Спартака» с 2018 года. Он провел 21 матч за «Спартак-2», пропустил 33 мяча и 4 раза отстоял на ноль.

Ранее в «Спартаке» объявили об уходе Шитова.