Ломаев отреагировал на слухи о своем трансфере в «Зенит»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о слухах, что он может продолжить карьеру в «Зените».

— Если бы я знал какую-то информацию, сказал бы, — начал Ломаев. Я также все из новостей узнаю. Хотел бы еще где-то себя попробовать? Время покажет.

— Как психологически воспринимался период, который вы пропустили из-за травмы?

— Травмы — часть спорта. Нормально. Рано или поздно это случается со спортсменом.

24-летний вратарь выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 41 мяч и 5 раз отстоял на ноль.

Контракт Ломаева с самарцами истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.