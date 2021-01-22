Вратарь Шанталосов ответил на обвинения экс-директора ЦСКА в сдаче матча «Торпедо» со «Спартаком»

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Шантолосов отреагировал на слова бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова. В интервью «СЭ» функционер рассказал о договорных матчах в 1998 году с участием «Спартака».

«Бред полный и вранье! Никогда не занимался такими вещами! Такого человека я не помню, — заявил Шанталосов «СЭ». — И почему он меня грязью обливает? Не знаю. Может, кто-то попросил его? Что касается перехода в ЦСКА — да, было предложение. Но об условиях с армейцами меня не уведомляли. «Торпедо» погасило деньги в размере трех тысяч долларов, часть подъемных. И никакой квартиры я в «Торпедо» не получал. Полная дезинформация! С Шамхановым не знаком и никогда не встречался, и не общался. Это же надо такое сказать было...»

(Виталий Айрапетов)

«Зачем он поливает меня грязью?!» Шанталосов ответил Шамханову по «сдаче» игры «Спартаку»