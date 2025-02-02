Помазун был удивлен отстранением ЦСКА: «Сейчас сказал бы то же самое, потому что это была правда»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал о своей реакции на отстранение от игр ЦСКА после слов об интересе красно-белых.

«Если честно, удивился отстранению. Что ж, это было решение клуба. Но спустя семь месяцев понимаю, что сказал бы в интервью то же самое. Потому что это была правда», — цитирует 28-летнего вратаря пресс-служба красно-белых.

Осенью 2024 года ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой после того, как тот в интервью допустил возможность перехода в «Спартак». Голкипер не попал в состав красно-синих на первый зимний сбор.