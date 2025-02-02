Агент Помазуна о переходе в «Спартак»: «Самое главное, что игрок доволен»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря Ильи Помазуна, прокомментировал «СЭ» переход 28-летнего россиянина из ЦСКА в «Спартак».

«Самое главное, что игрок доволен переходом в «Спартак». Контракт с новым клубом подписан. Илья выбрал тот вариант, который ему больше всего понравился», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун подписал контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.