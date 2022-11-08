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Сегодня, 22:46

Вратарь «Динамо» Лещук — о «Ростове»: «Они падали от любого соприкосновения. Если это их стиль, то пусть»

Вратарь «Динамо» Лещук высказался о матче с «Ростовом»
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о матче с «Ростовом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

— Расскажи про матч «Ростов» — «Динамо». Ты видел интервью полузащитника дончан Щетинина, где у него спросили про статистику, 0:15 по ударам, а он уточнил у корреспондента — в чью пользу?

— Забил — молодец! В «Ростове», видимо, после победы был праздник.

— Они неплохо идут.

— В тройке? Ну, с такой игрой...

— Тебе не нравится?

— Мне — нет.

— У вас лучше?

— В этом матче была лучше. К тому же, они падали от любого соприкосновения. Если это их стиль, то пусть. Я считаю, мы играли намного лучше. Да, счет в их пользу, но игра тоже важна. Главное, что мы начали показывать хороший футбол. Команда обновилась, летом сменился тренер. И вот сейчас мы стали показывать по-настоящему качественный футбол.

Бело-голубые с 26 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» поднялся на 3-ю позицию, набрав 32 очка.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
13
6
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
И К Ж
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