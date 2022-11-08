Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о матче с «Ростовом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

— Расскажи про матч «Ростов» — «Динамо». Ты видел интервью полузащитника дончан Щетинина, где у него спросили про статистику, 0:15 по ударам, а он уточнил у корреспондента — в чью пользу?

— Забил — молодец! В «Ростове», видимо, после победы был праздник.

— Они неплохо идут.

— В тройке? Ну, с такой игрой...

— Тебе не нравится?

— Мне — нет.

— У вас лучше?

— В этом матче была лучше. К тому же, они падали от любого соприкосновения. Если это их стиль, то пусть. Я считаю, мы играли намного лучше. Да, счет в их пользу, но игра тоже важна. Главное, что мы начали показывать хороший футбол. Команда обновилась, летом сменился тренер. И вот сейчас мы стали показывать по-настоящему качественный футбол.

Бело-голубые с 26 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» поднялся на 3-ю позицию, набрав 32 очка.