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Защитник «Динамо»: «Сейчас мы больше понимаем Йокановича. Привыкли друг к другу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Игрок московского «Динамо» Александр Кутицкий в комментарии для «СЭ» высказался о работе с главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.

— Захарян говорил, что у команды был какой-то разговор, после которого начались изменения в игре «Динамо». Что это было?

— Не знаю, честно. Просто собрались, поддержали друг-друга, все. Какого-то разговора не было.

— Это звучало так, будто игроки «Динамо» сами решили, как они будут вести себя на поле.

— Нет, мы отрабатываем атакующие действия на тренировках. Делаем так, как это видит тренер. Мы ничего не меняли.

— Как тебе с Йокановичем работается? Многие игроки «Динамо» говорят, что он сильно отличается от Шварца.

— Они в любом случае разные. Это два разных человека. Где-то что-то, может, отличается. Работаем отлично. Привыкли уже друг к другу. Сейчас мы больше понимаем что делать, в сравнении с тем, что было в начале.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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