Парагвайский защитник «Динамо» Фернандес не исключил, что летом задумается о получении паспорта РФ

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном получении российского паспорта.

— Вы уже достаточно давно играете в России, не было мысли получить российский паспорт?

— Я как-то не задумывался, но, может быть. Летом будет два года, как я нахожусь в России. Возможно, подумаю об этом.

Парагвайский футболист выступает за «Динамо» с 2022 года.