Дядюн поделился эмоциями от выхода «Факела» в РПЛ

Нападающий «Факела» Владимир Дядюн поделился эмоциями от выхода команды в РПЛ.

«Только позитивные и замечательные эмоции от того, что мы вышли в РПЛ. Весь сезон команда к этому шла, я чуть меньше. Год был без футбола и мне предоставили такую возможность — это круто. Очень рад за команду, особенно за болельщиков, которые поддерживали нас. Это дорогого стоит. Полгода назад я вообще представить не мог, что буду играть в футбол.

Рад ли, что мы вышли напрямую? Да, конечно. Все футболисты обрадовались, что вышли напрямую. Знаю, «Химки» попали в стыки. Не чужая мне команда, желаю им остаться в РПЛ. Будет ли празднование по случаю выхода в РПЛ? Весь город вместе с нами будет отмечать это событие», — приводит слова Владимира «РБ Спорт».

21 мая «Факел» обыграл «Балтику» (1:0) и оформил прямую путевку в Тинькофф РПЛ.