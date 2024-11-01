Вратарь «Динамо» Лунев: «Вы же смотрите европейский футбол. Там команды тоже ошибаются»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал свой неудачный пас в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), после которого форвард желто-синих Николай Комличенко перехватил мяч и забил гол.

— Виталий Кафанов сказал, что стиль «Динамо» подразумевает, как европейский, такие возможные ошибки. Согласны с этим утверждением?

— Вы же смотрите европейский футбол.

— Да.

— Команды, которые там играют, ошибаются?

— Конечно.

— Тогда зачем задавать такой вопрос? Вы же смотрите футбол, видите все. Зачем задавать глупые вопросы.

— Просто раньше не было таких ошибок.

— Ну хорошо, сейчас случилась. «Ростов» играет один в один, и мы сами допустили такую ошибку. Такое бывает. Это нормально, это футбол.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН». Встреча пройдет 9 ноября.