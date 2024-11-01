Врач «Динамо» заявил, что Бителло будет восстанавливаться 4 недели от перелома ребра

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» высказался о переломе ребра полузащитника Бителло.

— Правда, что восстановление Бителло займет 4 недели?

— Да, это действительно так. Это перелом ребра. Травма получена в игре с «Химками». По медицинским канонам перелом должен полностью срастись, чтобы игрока начать нагружать. 4 недели от перелом до возвращения в общую группу.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН» (9 ноября).