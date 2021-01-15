Вратарь ЦСКА Акинфеев защитил магистерскую диссертацию

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что успешно защитил магистерскую диссертацию.

«Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо, Губкинский Университет», — написал 34-летний российский футболист в Instagram.

Акинфеев в 2018 году поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент». В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

В текущем сезоне Акинфеев провел 25 матчей за красно-синих и пропустил 25 мячей.