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Вратарь ЦСКА Акинфеев защитил магистерскую диссертацию

16:18
Игорь Акинфеев. Фото Instagram
Игорь Акинфеев. Фото Instagram
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что успешно защитил магистерскую диссертацию.

«Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо, Губкинский Университет», — написал 34-летний российский футболист в Instagram.

Акинфеев в 2018 году поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент». В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

В текущем сезоне Акинфеев провел 25 матчей за красно-синих и пропустил 25 мячей.

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