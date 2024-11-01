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Судейство

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Гаджи Гаджиев: «Если бы не судейство, у «Динамо» были бы победы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» — это ориентир, большой, яркий. Команда, на фоне которой можно проверить себя. Понятно, что это наш гранд, какие бы результаты он ни показывал, там игроки высокого уровня. А наши ребята только из первой лиги, молодые, неопытные. Матч будет трудный, тяжелый, «Зенит» будет давить. В общем, ничего нового. Шесть матчей без побед у «Динамо» в чемпионате? Ничем не удивительна эта серия. Если бы там было нормальное судейство, у «Динамо» были победы, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Динамо» и «Зенит» встретятся на «Газпром Арене» 2 ноября. «Зенит» занимает второе место, «Динамо» идет на 11-м.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
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6
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 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
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 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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