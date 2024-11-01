Гаджи Гаджиев: «Если бы не судейство, у «Динамо» были бы победы»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» — это ориентир, большой, яркий. Команда, на фоне которой можно проверить себя. Понятно, что это наш гранд, какие бы результаты он ни показывал, там игроки высокого уровня. А наши ребята только из первой лиги, молодые, неопытные. Матч будет трудный, тяжелый, «Зенит» будет давить. В общем, ничего нового. Шесть матчей без побед у «Динамо» в чемпионате? Ничем не удивительна эта серия. Если бы там было нормальное судейство, у «Динамо» были победы, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Динамо» и «Зенит» встретятся на «Газпром Арене» 2 ноября. «Зенит» занимает второе место, «Динамо» идет на 11-м.