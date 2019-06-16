20:56 | Футбол — РПЛ

"Возвращение в Тарасовку". Первая тренировка "Спартака" после отпуска. Видео

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Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик с первой тренировки команды после отпуска. Вчера, 15 июня, москвичи прошли медосмотр.

"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

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