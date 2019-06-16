"Возвращение в Тарасовку". Первая тренировка "Спартака" после отпуска. Видео

Пресс-служба "Спартака" опубликовала ролик с первой тренировки команды после отпуска. Вчера, 15 июня, москвичи прошли медосмотр.
"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.
🖥 Возвращение в Тарасовку— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.
Спартаковцы вышли из отпуска и провели первое занятие на своей базе.https://t.co/GDvZ4FqNiS#Спартак #силавединстве
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