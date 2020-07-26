«Возможно, такой игрок не очень нужен Тедеско». Слуцкий объяснил, почему Тил не заиграл в «Спартаке»

24 июля гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Российский специалист, который работал в голландском «Витессе», высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.

За 1 сезон в московском клубе 22-летний голландец отметился 5 (2+3) результативными действиями в 23 матчах, из которых полностью на поле он провел только 8 (все при бывшем главном тренере Олеге Кононове, последний — в сентябре 2019 года).

По данным портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за Тила 16 миллионов евро — это рекордная покупка красно-белых.

— Мне трудно объяснить, почему он не заиграл в «Спартаке». Но вот, например, Эль-Кабир, который ранее выступал в Голландии, сейчас ведущий футболист в «Урале», — отметил Слуцкий. — В целом, мне кажется, молодые голландцы к нам не поедут. Они все-таки по-другому видят свою дальнейшую карьеру.

За Тила, видимо, предложили очень серьезные деньги. Поэтому он и сдался. В противном случае, он не перешел бы в московский клуб. Судите сами, капитан АЗ, железный игрок старта, капитан молодежной сборной, который уже стучится в дверь национальной команды. По идее он не должен ехать в Россию. Но здесь, думаю, ключевую роль сыграл именно финансовый фактор.

— Что, кстати, пишут в Голландии про игру Тила за «Спартак»?

— Должен заметить, что неудачи Тила в России никак не влияют на его реноме на родине.

— А вот это интересно. То есть если «Спартак» захочет сейчас его продать, то Тила с руками оторвут?

— Его, конечно, не смогут оторвать за такие деньги, которые за него выложил «Спартак». Но в целом в Голландии он будет вхож в любой клуб. Как и Промес. То, что он не проходил в состав «Севильи», никак не влияло на его востребованность в Голландии. В итоге «Аякс» его и подписал.

—Тем не менее, у Тиля не получается в «Спартаке». Вас это удивляет?

— Во-первых, официально говорю, что к переходу Тила никакого отношения не имел и иметь не мог! Никто из «Спартака» мне никогда не звонил и не консультировался. Просто когда Тил переходил в Россию, естественно, многие российские журналисты спросили мое мнение о нем. Я и тогда говорил, и сейчас скажу, что это футболист очень высокого уровня, у которого есть большое количество качеств, но он, к сожалению, не встроен в игру. Его брал один тренер, потом пришел другой. Поэтому я вполне допускаю, что игрок с таким функционалом не очень нужен Тедеско. Такое, к сожалению, бывает. Это не игрок, как Вагнер Лав, которого в любую систему поставь, и он все равно будет эффективен. Тил — игрок, который зависим от игровой модели. В какой-то системе он может быть сверхэффективным, и я это видел много-много раз, а в какой-то системе он просто бесполезен.

— То есть парню просто не повезло?

— Не знаю, повезло или не повезло. Я его оцениваю по Голландии. Может быть, у него какие-то психологические проблемы, может быть, с адаптацией. Он все-таки молодой человек, а поверьте мне, жизнь в Голландии и в России сильно отличается. Может быть масса причин. Но то, что у «Спартака» появился игрок очень высокого уровня, я могу утверждать со 100% уверенностью. Опять же мы не говорим, за какие деньги. (Отдел футбола)

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