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Алаев рассказал о своем отношении к тому, что РПЛ называют «Лигой приколов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к тому, что премьер-лигу называют «Лига приколов».

— Избавление от названия «Лига приколов»? Я считаю, что РПЛ — самое топовое спортивное мероприятие в России, но некоторые ваши коллеги считают по-другому. Наша задача — наладить процессы, чтобы ни у кого не было оснований как-то иначе называть РПЛ, — заявил Алаев.

Также и.о. главы РПЛ оценил вероятность участия команд из Медиа-лиги в Кубке России.

— Насчет медийных команд — в 1/256 принимают участие любительские команды. Это по регламенту РФС. В прошлом году на этой стадии Кубка принимали участие две любительские команды. Со временем появляются новые любительские Лиги. В том числе и Медиа-Лига. Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS поучаствовать в Кубке России? Я не вижу в этом никаких проблем. Я не говорю, что стоит размышлять только о Медиа-Лиге. Через год в Кубке России могут сыграть команды из банковской Лиги, условно, — добавил Алаев.

Алаев стал исполняющим обязанности главы РПЛ после ухода из лиги Ашота Хачатурянца в конце июня этого года.

Выборы нового президента премьер-лиги состоятся 16 августа 2022 года. Алаев — единственный зарегистрированный кандидат.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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