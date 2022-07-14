Алаев рассказал о своем отношении к тому, что РПЛ называют «Лигой приколов»
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к тому, что премьер-лигу называют «Лига приколов».
— Избавление от названия «Лига приколов»? Я считаю, что РПЛ — самое топовое спортивное мероприятие в России, но некоторые ваши коллеги считают по-другому. Наша задача — наладить процессы, чтобы ни у кого не было оснований как-то иначе называть РПЛ, — заявил Алаев.
Также и.о. главы РПЛ оценил вероятность участия команд из Медиа-лиги в Кубке России.
— Насчет медийных команд — в 1/256 принимают участие любительские команды. Это по регламенту РФС. В прошлом году на этой стадии Кубка принимали участие две любительские команды. Со временем появляются новые любительские Лиги. В том числе и Медиа-Лига. Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS поучаствовать в Кубке России? Я не вижу в этом никаких проблем. Я не говорю, что стоит размышлять только о Медиа-Лиге. Через год в Кубке России могут сыграть команды из банковской Лиги, условно, — добавил Алаев.
Алаев стал исполняющим обязанности главы РПЛ после ухода из лиги Ашота Хачатурянца в конце июня этого года.
Выборы нового президента премьер-лиги состоятся 16 августа 2022 года. Алаев — единственный зарегистрированный кандидат.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -