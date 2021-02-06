Володько покинул «Тамбов» и вернулся в БАТЭ

Защитник Максим Володько вернулся в белорусский БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Тамбов».

В составе БАТЭ 32-летний защитник 7 раз становился чемпионом (2011, 2013-2018), 5 раз — обладателем Суперкубка (2013-2017) и один раз — Кубка (2015) Белоруссии.

Зимой 2019 года Максим Володько заключил контракт с тульским «Арсеналом», выступающим в РПЛ. Затем осенью прошлого года перешел в «Тамбов».

Напомним, у тамбовского клуба финансовые проблемы. Наряду с Володько команду покинуло множество игроков.